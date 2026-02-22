ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Класиране по медали преди последния ден на олимпиадата

Норвежкият ски бегач Йоханес Клаебо спечели нереалните 6 златни медала на олимпиадата.

Златни Сребърни Бронзови Общо

1. Норвегия 18 11 11 40

2. САЩ 11 12 9 32

3. Нидерландия 10 7 3 20

4. Италия 10 6 14 30

5. Франция 8 9 6 23

6. Германия 7 9 8 24

7. Швейцария 6 8 6 20

8. Швеция 6 6 4 16

9. Австрия 5 8 5 18

10. Япония 5 7 12 24

11. Канада 5 6 9 20

12. Китай 4 3 6 13

13. Република Корея 3 4 3 10

14. Австралия 3 2 1 6

15. Великобритания 3 1 0 4

16. Чехия 2 2 1 5

17. Словения 2 1 1 4

18. Испания 1 0 2 3

19. Бразилия 1 0 0 1

19. Казахстан 1 0 0 1

21. Полша 0 3 1 4

22. Нова Зеландия 0 2 1 3

23. Финландия 0 1 4 5

24. Латвия 0 1 1 2

25. Русия 0 1 0 1

25. Грузия 0 1 0 1

25. Дания 0 1 0 1

25. Естония 0 1 0 1

29. БЪЛГАРИЯ 0 0 2 2

30. Белгия 0 0 1 1

