Класиране по медали преди последния ден на олимпиадата

Златни Сребърни Бронзови Общо
1. Норвегия 18 11 11 40
2. САЩ 11 12 9 32
3. Нидерландия 10 7 3 20
4. Италия 10 6 14 30
5. Франция 8 9 6 23
6. Германия 7 9 8 24
7. Швейцария 6 8 6 20
8. Швеция 6 6 4 16
9. Австрия 5 8 5 18
10. Япония 5 7 12 24
11. Канада 5 6 9 20
12. Китай 4 3 6 13
13. Република Корея 3 4 3 10
14. Австралия 3 2 1 6
15. Великобритания 3 1 0 4
16. Чехия 2 2 1 5
17. Словения 2 1 1 4
18. Испания 1 0 2 3
19. Бразилия 1 0 0 1
19. Казахстан 1 0 0 1
21. Полша 0 3 1 4
22. Нова Зеландия 0 2 1 3
23. Финландия 0 1 4 5
24. Латвия 0 1 1 2
25. Русия 0 1 0 1
25. Грузия 0 1 0 1
25. Дания 0 1 0 1
25. Естония 0 1 0 1
29. БЪЛГАРИЯ 0 0 2 2
30. Белгия 0 0 1 1