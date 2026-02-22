Аржентински защитник се приближи до наем в ЦСКА

Аржентинският защитник Факундо Родригес подписа нов договор с "Естудиантес" до края на 2028-а, след като настоящият му контракт изтичаше в края на 2027-а и пристига в София за договор под наем с ЦСКА, пише изданието 0221.com.ar.

Той трябва да уточни последните детайли около договори си с "червените" и да остане в София под наем 18 месеца, като в разбирателството има и опция за откупуването му от аржентинския клуб. То ще стане евентуално на по-висока цена заради новия контракт на централния защитник с досегашния му клуб, пише БТА.

Факундо Родригес премина през 2024-а в Естудиантес за сума от 1 200 000 долара. През настоящата година той има само 73 минути в игра за тима си при успеха над скромния "Итусаинго" с 4:0 за купата на Аржентина.

През 2025 Родригес има 41 мача за "Естудиантес". Напускането му стана възможно заради привличането на Томас Паласиос, което го направи четвърти избор за центъра на защитата след новия играч, както и титулярите Леандро Гонсалес Пирес и Сантяго Нунес.