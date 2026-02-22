Финландия взе бронзовите медали в хокея, след като разгроми Словакия

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

В мъжкия хокеен турнир Финландия спечели бронзовия медал, след като разгроми Словакия с 6:1 в мача за третото място, изигран на 21 февруари в Милано.

Финландците демонстрираха пълно превъзходство, възстановявайки се бързо от разочароващата загуба в полуфинала от Канада. Ако тогава станахме свидетели на един отбор загубил своята воля – то сега нещата бяха напълно променени.

Изключително важно е да изтъкнем невероятното представяне на вратаря на Финландия и ветеран от НХЛ Юусе Сарос. Той беше феноменален, като спаси 30 от 31 удара и буквално лично отне мечтите на словашкия отбор за медал.

Първият период протече сравнително спокойно. Играта беше много предпазлива и от страната на двата отбора.

Финландците си възстановяваха самочувствието след загубата от Канада, докато словаците се страхуваха от ударната мощ на Финландия – от която все пак не успяха да се отърват и ги застигна през третия период.

През вторият период Ерик Хаула удвои преднината на Финландия. Томаш Татар от своя страна успя да върне надеждата на Словакия, като вкара във финландската врата след единствената грешка на Сарос.

Кулминацията на мача дойде през третия период, когато Финландия разгроми Словакия с 4 безответни гола.

Финландската доминация беше пълна и те правиха всичко, което пожелаят на леда. Роопе Хинц и Каапо Како вкараха 2 гола в рамките само на 42 секунди. Последваха и голове на Йоел Армия и втори гол на Хаула, които бяха вкарани на празна врата.

Трябва да се отбележи, че по време на тези два гола словашките играчи не бяха в добро настроение и строшиха поне два стика от вратата си.