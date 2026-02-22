Антигероиня за Швеция триумфира на 50 км ски бягане

Провалилата щафетата на Швеция Еба Андерсън триумфира с титлата на 50 километра в ски бягането. Преди дни тя се претъркаля два пъти, счупи ска и така подари титла за Норвегия при квартетите.

На маратонската дистанция в отсъствието на сънародничките си Фрида Карлсон и Сундлинг, Андерсон не остави никакви шансове на съперничките си и завърши на цели 2:15,2 минути пред норвежкта ветеранка Хайди Венг. Бронзовият медал на повече от 5 минути от победителката измъкна с финален спринт швейцарката Надя Каелин, която успя да изпревари с 2 сек норвежката Фоснаес и с 4 американката Джесика Дигинс.