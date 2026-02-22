Капитанът на България с голям обрат в дерби на световни вицешампиони

Капитанът на националния тим по волейбол Алекс Грозданов спечели дербито на световните вицешампиони от полското първенство срещу Аспарух Аспарухов.
"Люблин" на първия стигна до голям обрат у дома срещу "Сувалки" с 3:2 (21:25, 27:29, 25:19, 25:17, 15:4).
Грозданов изригна със 17 точки. Центърът ни направи цели 7 блокади, а записа и 2 аса.
Аспарухов завърши с 20 точки (2 аса, 1 блок), като най-резултатен в мача, редом до Хилир Хено от домакините.
"Люблин" е на четвърто място с 39 точки. "Сувалки" е на десета позиция с 25 точки.