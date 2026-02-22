ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Пътят към Сантяго събира Любо и Хриси, за да напр...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/sport/article/22338513 www.24chasa.bg

Капитанът на България с голям обрат в дерби на световни вицешампиони

3312
Алекс Грозданов

Капитанът на националния тим по волейбол Алекс Грозданов спечели дербито на световните вицешампиони от полското първенство срещу Аспарух Аспарухов.

"Люблин" на първия стигна до голям обрат у дома срещу "Сувалки" с 3:2 (21:25, 27:29, 25:19, 25:17, 15:4).

Грозданов изригна със 17 точки. Центърът ни направи цели 7 блокади, а записа и 2 аса.

Аспарухов завърши с 20 точки (2 аса, 1 блок), като най-резултатен в мача, редом до Хилир Хено от домакините.

"Люблин" е на четвърто място с 39 точки. "Сувалки" е на десета позиция с 25 точки.

Алекс Грозданов

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Волейбол

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Завещание на седмицата: 2026-а вече ни изнерви. Но не заради еврото