Германия изпусна за 4 стотни уникално постижение в бобслея

Георги Банов

1596
Йоханес Лохнер спечели титлата и при четворките в бобслея. Снимка: Ройтерс

Германия изпусна за 4 стотни уникално постижение в бобслея. Точно с толкова швейцарецът Микаел Фогт изпревари четвортака с пилот Адам Амур на немците за третото място на олимпиадата. В противен случай, точно като при двойките Германия щеше да обере всички медали.

Йоханес Лохнер направи дубъл на игрите, като по категоричен начин спечели титлата с партньора си от двойките Георг Флайшхауер плюс Торстен Маргис и Йорн Венцел. Легендата Франческо Фридрих с Матиас Зомер, Александър Шулер и Феликс Щрауб отново бе втори, но на цели 54 стотни от бившия си партньор.

Йоханес Лохнер спечели титлата и при четворките в бобслея.
