Шифрин потвърди сватбата с Килде

4592
Шифрин и Килде Снимка: facebook.com/MikaelaShiffrin/

След олимпийското злато в слалом на игрите в Милано/Кортина, суперзвездата на алпийските ски Микаела Шифрин закачливо потвърди предстоящата си сватба с норвежкия си годеник Александър Омод Килде (също скиор), отговаряйки на нетърпеливите фенове с директно и дръзко уверение: „Ще се женим, хора!".

Направи го при участие в своя подкаст What's the Point Шифрин, където въпросите за сватбата валяха.

"Успокойте се. 100 процента ще има сватба. Просто в момента се случват няколко други неща", сподели Микаела

Годежът стана факт през април 2024 г. 

Шифрин и Килде Снимка: facebook.com/MikaelaShiffrin/

