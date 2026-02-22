САЩ с олимпийската титла на хокей след 46 години, биха Канада 2:1 в продължението

САЩ стана олимпийски шампион по хокей след 46 години. 101 секунди след началото на продължението Джак Хюз донесе успеха с 2:1. За последно американците бяха първи през 1980 г. след знаменитото "Чудо на леда" над СССР.

Канада изпусна победата в редовното време. Мат Болди откри с едва втория удар към вратата на канадците точно 6 минути след началото на двубоя. Защитникът на "Колорадо Аваланш" Кейл Макар успя да изравни 104 секунди преди края на втората част.

Най-добрият вратар на олимпиадата Конър Хелибак успя да извади американците в редовното време. Към него бяха отправени 41 удара, а той спаси 40. Топнападателят Конър Макдейвид не успя да го преодолее сам срещу него. Опази отбора си, когато игра с двама по-малко за около 90 секунди в първата част. Стражът на "Уинипег Джетс" във всички мачове на олимпиада допусна само 6 гола в редовното време.