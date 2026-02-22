България официално 28-а по медали на олимпиадата, неофициално 29-а

България зае 28-о място в официалното класиране по медали на олимпиадата и 29-о в неофициалното, като се вземе предвид и среброто на руския състезател по ски алпинизъм. Нашите спечелиха два бронза чрез Тервел Замфров и Лора Христова. След нас е единствено Белгия с 1 трето място.

Лора Христова спечели второто ни отличие.

Реално това е едва петия път, в който попадаме в класирането по медали. В Нагано през 1998 г. сме 15-и със златото на Екатерина Дафовска. В Лейк Плесид сме 17-и с бронза на Иван Лебанов. В Солт Лейк Сити през 2002 г. сме 20-и след среброто на Жени Раданова и нейният и на Ирина Никулчина бронзови отличия. И в Торино през 2006 г. сме 21-и със среброто на Раданова.

В Милано/Кортина безапелационно Норвегия отново е първа по медали с 18 златни, 12 сребърни или общо 41 отличия. Точно 1/3 от златните медали са на Йоханес Клебо, който прибра 6 в ски бягането.

САЩ отново са втори с 12 титли, 12 втори места и 9 трети или общо 33. Нидерландия стана трета заради бързото пързаляне с кънки с 10, 7 и 3. Домакините от Италия направиха най-добрата си зимна олимпиада с 10, 6, 14, но имат едно второ място по-малко от нидерландците.