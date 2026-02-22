Различен “Левски” взе битката на калната нива в Бистрица

"Сините" вече с 10 точки аванс пред "Лудогорец" след успех над ЦСКА 1948

“Левски” показа, че е израснал и шампионските амбиции се засилват все повече.

“Сините” се нуждаеха от обрат, за да пречупят ЦСКА 1948 на калната нива в Бистрица с 3:1. Това е 4-и случай през тази кампания, в който играчите на Хулио Веласкес печелят, след като преди това са изоставали в резултата, но пък идва срещу отбор, който на хартия бе в борбата за титлата. Теренът в Бистрица пък бе, меко казано в ужасно състояние въпреки усилията на домакините да изчистят натрупалия сняг.

С успеха “Левски” дръпна на върха пред 14-кратните шампиони на България “Лудогорец”. “Сините” събраха 53 точки и имат 10 повече от разградчани. Тимът на Пер-Матиас Хьогмо обаче не е изиграл двубоя си от този кръг, като утре гостува на “Ботев” (Пд).

Още в 6-ата минута отбраната на лидера в Първа лига заспа и забрави Хосе Карлос Мартинес, който с истинска бомба не остави шансове на Вуцов.

Попадението във вратата им накара “сините” да тръгнат яростно в атака - нещо, което не случва често в т.нар. дербита за тима. До гол не се стигна в следващите минути, но агресията в тима на Веласкес даде резултат и Адама Траоре получи втори жълт картон, респективно червен в 35-ата мин. С човек повече на терена задачата на “Левски” стана още по-лесна. И голът дойде - Мазир Сула изравни в края на първата част.

Ситуацията на терена не се промени и през втората част. А натискът на “сините” отново даде резултат в 58-ата минута, когато Око-Флекс оформи пълния обрат. В последната минута от редовното време Хуан Переа реши всичко, като вкара за 3:1.