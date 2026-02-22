Мъри Стоилов с най-тежка загуба в Турция - 0:4 от Бешикташ край Босфора

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Воденият от Станимир Стоилов "Гьозтепе" записа най-тежката си загуба за сезона в турския елит след 0:4 при гостуването на гранда "Бешикташ" в среща от 23-ия кръг.

В Истанбул точни за домакините бяха Вилфред Ндиди (9), Амир Мурийо (36), Жуниор Олайтан (59) и Хюн Гю Ох (74).

След загуба край Босфора тимът на Мъри бе изместен именно от "Бешикташ" от 4-ото място и вече е 5-и с 41 т. Днешният му противник има 2 повече.

5-ата позиция не дава европейска квота от първенството, а името такава е целта на Стоилов и компания.