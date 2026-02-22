Алекс Николов няма спирка - заби 34 точки за победа в Италия

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Световният вицешампион с националния тим на България по волейбол Алекс Николов няма спирка този сезон.

При трудната победа на "Лубе" като гост на "Чистерна" с 3:2 (25:18, 25:17, 23:25, 27:29, 15:7) в 21-ия кръг на италианския елит 22-годишният ас заби цели 34 точки (1 ас, 2 блока).

Най-големият син на легендата Владо Николов бе логично избран за MVP.

На върха на в класирането при реализаторите Алекс вече има 434 точки от 20 срещи.

"Лубе" е 6-и с 12 победи, 9 загуби и 37 точки и най-вероятно ще играе в 1/4-финалите срещу шампион "Тренто", който е 3-и. Николов и компания бяха финалисти през миналата кампания.