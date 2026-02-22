ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

"Милан" връчи титлата на "Интер" след 0:1 от "Парм...

Италия закрива олимпиадата като опера, протест срещу игрите

Георги Банов

1968

Със знаменитата наздравица от "Травиата" във  Верона стартира закриването на 25-те игри на зимната олимпиада. Италианците отново отдават почит на своята култура. Шоуто е на "Арена ди Верона", една от най-големите сцени в света. 

След това влязоха знамената на всички нации, които участваха на игрите. Лора Христова внесе българския флаг. 

След това бе внесен италианския флаг от хора от олипийските клъстъри. След това влязоха медалистите на домакините, като сред тях бе и Ариана Фонтана, която вече има 14 медала в кариерата си.

Пред самата арена се състоя и поредния протест срещу провеждането на игрите и разходите по тях. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

