"Милан" връчи титлата на "Интер" след 0:1 от "Парма" у дома

2252
Снимка: Ройтерс

"Милан" допусна домакинска издънка след гол на Мариано Тройло от "Парма" в 84-ата минута и загуби с 0:1 у дома в среща 26-ия кръг на италианската серия "А".

Така на практика "росонерите" връчиха титла на градския съперник "Интер", който вече има 10 точки повече на върха - 64:54. До края на сезона остава 12 кръга. Разликата обаче е огромна и само някоя  чутовна глупост на "Интер" може да го лиши от златото.

Освен това "Милан" прекъсна стартирала си на 23 август миналата година серия без загуба в първенството, продължила 24 мача.

Снимка: Ройтерс

