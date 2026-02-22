ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Героите са ясни, защо няма провал?

Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/sport/article/22341246 www.24chasa.bg

"Арсенал" пак с 5 т. аванс пред "Сити" на върха в Англия след 4:1 над "Тотнъм"

2296
Снимка: Ройтерс

"Арсенал" постигна важна победа с 4:1 при гостуването си на "Тотнъм" в 27-ия кръг на английската Висша лига.

Така лондончани отново имат 5 точки аванс на върха в класирането пред "Манчестър Сити". "Топчиите" обаче са с мач повече от "гражданите".

Еберечи Езе откри резултата за "Арсенал" в 32-ата минута, но Коло Муани почти веднага изравни.

Виктор Гьокереш (47, 90+4) и Езе (61) оформиха разгрома за домакините при дебюта на новия им мениджър Игор Тудор. "Тотнъм" е  16-и с 29 точки, което е само на 4 от първия под чертата - 18-ия "Уест Хем".

Снимка: Ройтерс

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Футбол

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Завещание на седмицата: 2026-а вече ни изнерви. Но не заради еврото