"Арсенал" пак с 5 т. аванс пред "Сити" на върха в Англия след 4:1 над "Тотнъм"

"Арсенал" постигна важна победа с 4:1 при гостуването си на "Тотнъм" в 27-ия кръг на английската Висша лига.

Така лондончани отново имат 5 точки аванс на върха в класирането пред "Манчестър Сити". "Топчиите" обаче са с мач повече от "гражданите".

Еберечи Езе откри резултата за "Арсенал" в 32-ата минута, но Коло Муани почти веднага изравни.

Виктор Гьокереш (47, 90+4) и Езе (61) оформиха разгрома за домакините при дебюта на новия им мениджър Игор Тудор. "Тотнъм" е 16-и с 29 точки, което е само на 4 от първия под чертата - 18-ия "Уест Хем".