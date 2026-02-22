Радо Росенов на ринга още в първия ден на „Странджа"-та

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Над 350 боксьори, представители на 35 държави от 5 континента. Редица олимпийски, световни и континентални шампиони и медалисти. Всички те ще кръстосат ръкавици на 77-ото издание на Купа „Странджа".

Най-старият международен турнир по бокс в Европа стартира в понеделник, 23 февруари. А очакванията са за зрелищни сблъсъци още от първия ден на надпреварата, в който на ринга в зала „София" ще се качат цели десетима българи! Сред тях е и носителят на Купа „Странджа" в последните 4 години – Радослав Росенов. Бронзовият медалист от Световното първенство в Ливърпул ще се изправи срещу азербайджанеца Таги Насибов в категория до 60 килограма. Мачът му е десети на ринг А във вечерната програма и се очаква да започне около 20:30 часа.

Официалното откриване е в понеделник от 18:00 часа. Очакваме ви.

Изпращаме ви програмата за понеделник, 23 февруари, както и списъка с първите мачове на българските боксьори.

Първи съперници на българите на Купа „Странджа"

23 февруари

Илия Калчев (50 кг) – Сийовуш Мухамедиев (Украйна)

Ергюнал Себахтин (50 кг) – Батулга Алдархишиг (Молдова)

Радослав Росенов (60 кг) – Таги Насибов (Азербайджан)

Тихомир Зайков (70 кг) – Магомед Шчахидов (Германия)

Алексей Ширяев (70 кг) – Биамба-Ердене Отгонбатар (Монголия)

Стелиан Страхилов (75 кг) – Марат Микаелян (Армения)

Николай Дишков (80 кг) – Жавохир Уматалиев (Узбекистан)

Стоян Петров (90 кг) – Виталий Валтер (Германия)

Роселин Бачевски (90 кг) – Нарек Манасян (Армения)

Димитър Димитров (+90 кг) – Ализада Сабухи (Азербайджан)

24 февруари

Венелина Поптолева (51 кг) – Хабиба Али (Египет)

Тала Хабас (54 кг) – Жайна Шекербекова (Казахстан)

Ясен Радев (55 кг) – Мейлис Шадудиев (Туркменистан)

Викторио Илиев (65 кг) – Лаша Гагнидзе (Грузия)

Кристиян Димитров (85 кг) – Михаел Деруиш (Австрия)

Семион Болдирев (90 кг) – Даулет Тулемисов (Казахстан)

25 февруари

Златислава Чуканова (51 кг) – Михаела Бадеску (Румъния)

Христеа Нинова (57 кг) – Джесика Кутиньо (Бразилия)

Валерия Андреева (65 кг) – Ошин Дерию (Белгия)

Уилиам Чолов (80 кг) – Мустафа Абду (Алжир)

Йордан Морехон (+90 кг) – Абдерахим Магта (Алжир)

Кирил Георгиев (+90 кг) – Витор Силва (Бразилия)

26 февруари

Румен Руменов (65 кг) – Леван Демурови (Грузия)

27 февруари

Рами Киуан (75 кг) – Сами Халил (75 кг)

28 февруари

Алейна Мехмед (+80 кг) – Аксенова (Казахстан)/Шахобидинова (Узбекистан)