Радо Росенов на ринга още в първия ден на „Странджа"-та

Над 350 боксьори, представители на 35 държави от 5 континента. Редица олимпийски, световни и континентални шампиони и медалисти. Всички те ще кръстосат ръкавици на 77-ото издание на Купа „Странджа".
Най-старият международен турнир по бокс в Европа стартира в понеделник, 23 февруари. А очакванията са за зрелищни сблъсъци още от първия ден на надпреварата, в който на ринга в зала „София" ще се качат цели десетима българи! Сред тях е и носителят на Купа „Странджа" в последните 4 години – Радослав Росенов. Бронзовият медалист от Световното първенство в Ливърпул ще се изправи срещу азербайджанеца Таги Насибов в категория до 60 килограма. Мачът му е десети на ринг А във вечерната програма и се очаква да започне около 20:30 часа.
Официалното откриване е в понеделник от 18:00 часа. Очакваме ви.
Изпращаме ви програмата за понеделник, 23 февруари, както и списъка с първите мачове на българските боксьори.
Първи съперници на българите на Купа „Странджа"
23 февруари
Илия Калчев (50 кг) – Сийовуш Мухамедиев (Украйна)
Ергюнал Себахтин (50 кг) – Батулга Алдархишиг (Молдова)
Радослав Росенов (60 кг) – Таги Насибов (Азербайджан)
Тихомир Зайков (70 кг) – Магомед Шчахидов (Германия)
Алексей Ширяев (70 кг) – Биамба-Ердене Отгонбатар (Монголия)
Стелиан Страхилов (75 кг) – Марат Микаелян (Армения)
Николай Дишков (80 кг) – Жавохир Уматалиев (Узбекистан)
Стоян Петров (90 кг) – Виталий Валтер (Германия)
Роселин Бачевски (90 кг) – Нарек Манасян (Армения)
Димитър Димитров (+90 кг) – Ализада Сабухи (Азербайджан)
24 февруари
Венелина Поптолева (51 кг) – Хабиба Али (Египет)
Тала Хабас (54 кг) – Жайна Шекербекова (Казахстан)
Ясен Радев (55 кг) – Мейлис Шадудиев (Туркменистан)
Викторио Илиев (65 кг) – Лаша Гагнидзе (Грузия)
Кристиян Димитров (85 кг) – Михаел Деруиш (Австрия)
Семион Болдирев (90 кг) – Даулет Тулемисов (Казахстан)
25 февруари
Златислава Чуканова (51 кг) – Михаела Бадеску (Румъния)
Христеа Нинова (57 кг) – Джесика Кутиньо (Бразилия)
Валерия Андреева (65 кг) – Ошин Дерию (Белгия)
Уилиам Чолов (80 кг) – Мустафа Абду (Алжир)
Йордан Морехон (+90 кг) – Абдерахим Магта (Алжир)
Кирил Георгиев (+90 кг) – Витор Силва (Бразилия)
26 февруари
Румен Руменов (65 кг) – Леван Демурови (Грузия)
27 февруари
Рами Киуан (75 кг) – Сами Халил (75 кг)
28 февруари
Алейна Мехмед (+80 кг) – Аксенова (Казахстан)/Шахобидинова (Узбекистан)