Само 5 биатлонистки по-добри от Лора Христова на олимпиадата

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Притежателката на 24-каратова усмивка Лора Христова определено може да бъде обявена за откритието в биатлона на олимпиадата.

Освен че донесе на България бронз в индивидуалния старт (15 км), 22-годишното момиче от Троян се представи отлично и в останалите дисциплини, като не падна под 14-о място.

Така в класирането по набрани точки от олимпийските игри (схемата е като тази в световната купа) само 5 състезателки се нареждат преди Лора. Нашата гордост има 153 точки - 60 за третото място от дългата дисциплина, 30 от 11-ото в спринта, 36 за 7-ото от преследването и 27 за 14-ото от масовия старт.

Първите 3 позиции са за французойки - Жулия Симон (шампионка в индивидуалния старт) с 236, Лу Жанмоно (225) и Осеан Мишелон (шампионка от масовия старт) със 199.

Пред Лора са още норвежката Марен Киркайде (№1 в спринта) със 196 и италианката Лиза Витоци (олимпийска титла в преследването) със 193.