Илия Груев титуляр за “Лийдс” в 8 от 10 мача срещу отбори от топ 6 на Висшата лига

Представянето на Илия Груев много често не се набива на очи поради естеството на поста му. 25-годишният национал е опорен халф - черноработник, чиято основна задача е с покриване на голям периметър да разбива атаките на противника още в зародиш и да бъде свързващо звено при изнасянето на топката.

В последния кръг от английската Висша лига неговият “Лийдс” направи 1:1 при гостуването на третия “Астън Вила”. Груев бе титуляр и в 9-ия мач от първенството на йоркширци тази година. “Вила” пък бе последният отбор от топ 6, срещу който преди това Илия не бе започвал в стартовия състав.

До момента са минали 10 от 12-те мача срещу настоящите челници. В 8 от тях Груев е бил титуляр - по 2 с шампиона “Ливърпул” и “Арсенал” и по 1 с “Манчестър Сити”, “Манчестър Юнайтед”, “Челси” и “Астън Вила”.

Във Висшата лига лесно няма, но идва ли най-трудното, мениджърът Даниел Фарке явно залага на нашето момче.