Китайският отбор постигна най-доброто си представяне на зимни олимпийски игри извън страната

На 22 февруари, в последния състезателен ден на Зимните олимпийски игри в Милано-Кортинa, във финала на жените в ски свободен стил - халфпайп олимпийската шампионка от Пекин 2022 г. Гу Айлин спечели златния медал с впечатляващото си трето спускане, което ѝ донесе 94,75 точки. Друга китайска състезателка Ли Фанхуей завърши на второ място с 93 точки, съобщава КМГ.

С тези резултати китайският отбор събра 5 златни, 4 сребърни и 6 бронзови медала, общо 15 отличия, надминавайки представянето си на Зимните олимпийски игри във Ванкувър през 2010 г. и постигайки най-доброто си представяне на зимна олимпиада извън страната.

Това съдържание е подготвено от журналисти на Китайската медийна група.

