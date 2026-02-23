Бивш треньор на "Челси" е фаворит за заместник на Гуардиола в "Сити"

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Енцо Мареска ще е новият старши треньор на "Манчестър Сити" след напускането на Пеп Гуардиола в края на сезона, твърди Topskills Sports.

Клубът се е съгласил на петгодишен договор за италианеца, който се очаква да бъде подписан веднага след края на мандата на испанеца. Самият Гуардиола е препоръчал Мареска на ръководството на клуба, смятайки го за идеалния наследник.

В началото на януари Мареска напусна изненадващо "Челси", отказвайки се и от 14 милиона паунда неустойка.

Трансферният гуру Фабрицио Романо също наскоро съобщи, че Мареска е най-вероятният избор за заместник на Гуардиола в "Манчестър Сити". Договорът на испанеца с клуба е до края на следващия сезон, но медиите на Острова сочат, че има голяма вероятност Гуардиола да напусне това лято.