Седми мач на "Ливърпул" с гол в добавеното време

"Ливърпул" победи 1:0 като гост "Нотингам Форест" в мач от 27-ия кръг на английската Висша лига. Полузащитникът Алексис Мак Алистър отбеляза единствения гол в 90+7-ата минута.

Така мачовете с участието на "червените" през сезон 2025/26 с голове отбелязани в 90-ата минута или по-късно набъбнаха на седем, което е рекорд за Висшата лига. Три от головете са в полза на "Ливърпул", а останалите 4 на съперника.

В цялата история "Ливърпул" вече има 48 победи, извоювани с гол след редовното време (90+), което е с 12 повече от втория по този показател "Арсенал".

Този феномен, наричан Mentality Monsters при Юрген Клоп, продължава и при новия мениджър, като феновете вече шеговито наричат добавеното време Slot time.

След този мач "Ливърпул" е на шесто място в класирането на английската Висша лига с 45 точки, докато "Нотингам Форест" е на 17-ото място с 27 точки.