Децата на ЦСКА с четири победи във вечното дерби на Sofia Cup

Юношите на ЦСКА постигнаха един куп победи срещу "Левски" на турнира Sofia Cup, в който участваха над 2800 деца.

Набор 2014 г. постигна победа с 1:0 на 1/2-финала. Следващият се справи с 3:2 на същата фаза. Родените през 2017 г. направо смляха съперника с 6:0 във финала. 6:1 пък записа набор 2018 г. и също взе купата след 4 гола на защитника Николай Митев. При тези деца имаше два потока, като половината отбор на ЦСКА взе първото място, а другата половина - второто след драматично 3:4 от "Национал". Единственият успех за "сините" бе при най-малките, родени през 2019 г.