Милена Тодорова: Бе страхотно, че бягах така на олимпиадата след тежкото си здравословно състояние

Биатлонистката ни Милена Тодорова остана на крачка от медал в олимпийския спринт с 4-о място и разочарованието след това бе много голямо. То обаче вече е отстъпило място на други емоции. Това скромното момиче от Троян сподели след завръщането си от Италия.

"Сега след като отмина малко време бих казала, че тези игри ми носят повече щастие и повече удовлетвореност, защото преди месец и нещо здравословното ми състояние беше толкова тежко, че въобще не знаехме дали може да се стигне до някаква форма. Че бягах по този начин, за мен беше страхотно", каза Милена.

Тя добави ,че Лора Христова с бронзовия си медал в индивидуалната дисциплина на 15 км ще остане завинаги в историята на биатлона.