Фенове на "Партизан" предизвикаха пожар на дербито с "Цървена звезда"

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Лютото сръбско дерби между "Цървена звезда" и "Партизан" бе прекъснато за десетина минути, след като гневни фенове на гостите запалиха част от седалките на "Мала Маракана". "Звездашите" биха 3:0 и дръпнаха с 4 точки начело в класирането пред вечния си съперник.

В 56-ата минута съдията Павле Илич прекъсна мача, докато пожарът на южната трибуна не бъде потушен. Пламъците бяха овладяни сравнително бързо и срещата бе подновена. "Гробарите" запалиха седалките, гневни от втория гол в тяхната врата, отбелязан от ветерана Марко Арнаутович.

17-годишният мегаталант Василие Костов за "звездашите" в добавеното време на първата част.

В 71-ата Милан Вукотич пропусна дузпа за "Партизан", а при добавката гол на Костич бе отменен от ВАР. 6 минути по-късно Александър Катай направи 3:0 след асистенция на Костов.