Започна делото срещу Петър Илиев за плагиатство

Мъри Стоилов след 0:4 от "Бешикташ": Много сме разстроени

4700
Станимир Стоилов Снимка: facebook.com/Goztepe/

Станимир Стоилов коментира звучната загуба на неговия "Гьозтепе" с 0:4 при гостуването на гранда "Бешикташ" в турския елит.

Тя смъкна тима на Мъри 5-и, а 4-и се изкачи грандът от Истанбул. За Стоилов това бе най-крупната загуба от пристигането му в Турция през ноември 2023-а.

„Първо, поздравявам "Бешикташ". Не мисля, че заслужавахме да загубим с толкова голяма разлика. Това е наистина лош резултат и сме много разстроени. Допуснахме много елементарни грешки, от които станаха головете. Моят отбор обаче показа решително, агресивно отношение на терена, печелейки персоналните двубои. Но допуснахме твърде много индивидуални грешки и в резултат на това инкасирахме резултат, който не искахме. Затова сме толкова тъжни.

Сега най-важното за нас е бързо да се върнем към победния път и се надявам също така никой от нашите играчи да не е контузен, защото и без това имаме проблеми от подобен характер", заяви Стоилов.

Станимир Стоилов Снимка: facebook.com/Goztepe/

