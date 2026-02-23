ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Започна делото срещу Петър Илиев за плагиатство

Меси се размина с наказание в САЩ

Звездата на "Интер Маями" Лео Меси пада на тревата в мача с "Лос Анджелис". Снимка: Ройтерс

Лионел Меси бе оправдан след разследване, проведено от Дисциплинарната комисия на MLS лигата. 38-годишният аржентинец не е нарушил правилата, когато е последвал длъжностните лица в стая под трибуните след загубата на "Интер Маями" като гост с 0:3 от "Лос Анджелис" в първия мач за сезона.

Представители на MLS са прегледали инцидента, заснет на видео. Заключението е, че стаята, в която Меси е влязъл, не е съблекалнята на съдиите, нито е зона с ограничен достъп и следователно няма нарушение на правилата.

Във видеото се вижда как Луис Суарес се опитва да задържи Меси за ръката, но аржентинецът все пак успява да премине през вратата, преди да се появи отново секунди по-късно.

От MLS уточниха, че пространството, през което е преминал аржентинецът, не е било ограничено и той не е влизал в съблекалнята на съдиите.

