ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Започна делото срещу Петър Илиев за плагиатство

Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/sport/article/22342873 www.24chasa.bg

"Лудогорец" се разделя с нападател

1164
Матиас Тисера Снимка: "Лудогорец"

"Лудогорец" се разделя с нападателя Матиас Тисера. Клубът и футболистът са постигнали съгласие за прекратяване на договора му по взаимно съгласие, което го прави свободен агент. Играчът преминава в аржентинския клуб "Институто Кордоба".

Местното радио Cadena 3 съобщава, че договорът ще бъде подписан в следващите дни, след като Тисера премине задължителните медицински прегледи.

През 2025 г. той игра под наем в аржентинския "Уракан". След завръщането си в началото на 2026 г. Тисера беше пратен да тренира и играе с дублиращия отбор на "Лудогорец" във Втора лига.

По време на престоя си в Разград, 29-годишният аржентинец изигра общо 74 мача, в които отбеляза 25 гола и направи 6 асистенции.

Матиас Тисера Снимка: "Лудогорец"
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Футбол

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Златото пази стойността на парите ви