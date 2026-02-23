"Лудогорец" се разделя с нападател

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

"Лудогорец" се разделя с нападателя Матиас Тисера. Клубът и футболистът са постигнали съгласие за прекратяване на договора му по взаимно съгласие, което го прави свободен агент. Играчът преминава в аржентинския клуб "Институто Кордоба".

Местното радио Cadena 3 съобщава, че договорът ще бъде подписан в следващите дни, след като Тисера премине задължителните медицински прегледи.

През 2025 г. той игра под наем в аржентинския "Уракан". След завръщането си в началото на 2026 г. Тисера беше пратен да тренира и играе с дублиращия отбор на "Лудогорец" във Втора лига.

По време на престоя си в Разград, 29-годишният аржентинец изигра общо 74 мача, в които отбеляза 25 гола и направи 6 асистенции.