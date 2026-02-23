Виктория Томова с 2 места нагоре, а Григор с 2 надолу в световната ранглиста

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Най-добрата българска тенисистка Виктория Томова се изкачи с две места в световната ранглиста.

30-годишната софиянка, която миналата седмица достигна до четвъртфиналите на сингъл и на двойки на турнира в Оейраш (Португалия) от сериите WТА 125, има актив от 490 точки и вече заема 151-ата позиция в подреждането.

18-годишната Елизара Янева се смъкна със 17 места до 245-ото в класацията с 288 точки.

Номер 1 в класацията продължава да бъде Арина Сабаленка (Беларус) с 10 675 точки, пред Ига Швьонтек (Полша) със 7588 точка, а на трето място със 7253 точки е Елена Рибакина (Казахстан).

Григор Димитров пък падна с две позиции в световната ранглиста. 34-годишният хасковец заема 44-то място с 1105 точки.

Номер 1 остава Карлос Алкарас (Испания) с 13 550 точки, пред Яник Синер (Италия) с 10 400 точки, а трети е Новак Джокович (Сърбия) с 5280.