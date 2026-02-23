Проф. Даниела Дашева и Иво Кацаров са назначени за заместник-министри на младежта и спорта.

Проф. Дашева е служебен министър на младежта и спорта през 2017 г. и народен представител в 48-ото Народно събрание, където е заместник-председател на Комисията по въпросите на децата, младежта и спорта. Заместник-министър на младежта и спорта в периода 2023-2024 г. Професор е по теория и методика на спортната тренировка и "Доктор на педагогическите науки". Два мандата е заместник-ректор на НСА "Васил Левски" по научна и международна дейност. Ръководител на катедра "Теория на спорта" до 2019 г. Проф. Дашева има значителен брой научни публикации и издадени книги и учебници в областта на спортната наука и спортната тренировка.

Иво Кацаров е изпълнявал длъжността главен секретар на Държавната агенция „Безопасност на движението по пътищата". В периода 2017 г. – 2019 г. Кацаров е директор на дирекция „Търговски дружества и концесии" в Министерството на регионалното развитие и благоустройството. Иво Кацаров е дългогодишен служител на Агенцията по обществени поръчки, където заема различни позиции, включително главен секретар. Кацаров е работил също в Министерството на финансите, има опит и в частния сектор. В периода 2023-2024 г. е заместник-министър на младежта и спорта. Висшето си образование завършва в Университета за национално и световно стопанство със специалност „Счетоводство и контрол".