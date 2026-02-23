ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Млад ас "Байерн": Мама и тате ми казват какво да правя и какво не

Ленарт Карл Снимка: Ройтерс

Откритието на сезона за "Байерн" - Ленарт Карл, призна, че родителите му все още му казват какво да прави. Вчера нападателят стана на 18 г. и обяви, че е щастлив от свободата, която това му дава.

"Нещо специално е да станеш пълнолетен. Например аз все още не съм изкарал шофьорска книжка, така че сега ще направя това. Но моите родители все още ми казват какво да правя и какво да не правя", каза Карл в интервю за "Кикер".

Според изданието с навършването на 18 неговият договор с клуба автоматично става професионален и се продължава да лятото на 2029 г.

В школата на баварците Карл тренира под ръководството на българина Петър Гайдаров, преди да пробие в титулярния състав на първия отбор.

Ленарт Карл Снимка: Ройтерс

