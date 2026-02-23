Голям успех! Български талант за първи път стана MVP в елита на Италия

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

18-годишният ни волейболен талант Жасмин Величков направи първия голям удар в кариерата си със спечелване на приза за MVP в италианския елит.

Младежкият ни национал и световният вицешампион от Манила 2025 Мартин Атанасов имаха солиден принос за домакинския успех на "Монца" с 3:1 (23:25, 25:18, 25:17, 25:21) над "Милано" в мач от 21-и кръг в Суперлигата на Италия.

Величков изигра отличен мач, като бе най-резултатен за тима си със 17 точки (1 ас, 3 блокади). Атанасов добави 16 точки.

Кръг преди края "Монца" е 8-и във временното класиране с 8 победи, 13 загуби и 25 точки. Тази позиция е последната, която праща в плейофите.

В сряда Величков и Атанасов гостуват на Алекс Николов ("Лубе").