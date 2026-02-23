Диего Симеоне оставя "Атлетико", става треньор на "Интер"

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Старши треньорът на "Атлетико" (Мадрид) Диего Симеоне е постигнал предварително споразумение с "Интер" и може да поеме отбора след сезон 2025/26, според испанското издание El Chiringuito.

Положителните разговори са приключили след победата 4:2 над "Еспаньол" в 25-ия кръг на Ла Лига. "Интер" е готов да предложи на 55-годишния аржентинец едногодишен договор.

Симеоне е начело на мадридския клуб от декември 2011 г. Отношенията му със спортния директор на "Атлетико" Матео Алемани са се влошили след зимния трансферен прозорец, което е накарало клуба да започне да търси нов старши треньор.

Договорът на Симеоне с мадридчани е до лятото на 2027 година.