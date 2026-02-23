ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Адвокати в цяла Сърбия стачкуват три дни заради сп...

Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/sport/article/22344745 www.24chasa.bg

Диего Симеоне оставя "Атлетико", става треньор на "Интер"

1908
СНИМКА: РОЙТЕРС

Старши треньорът на "Атлетико" (Мадрид) Диего Симеоне е постигнал предварително споразумение с "Интер" и може да поеме отбора след сезон 2025/26, според испанското издание El Chiringuito.

Положителните разговори са приключили след победата 4:2 над "Еспаньол" в 25-ия кръг на Ла Лига. "Интер" е готов да предложи на 55-годишния аржентинец едногодишен договор.

Симеоне е начело на мадридския клуб от декември 2011 г. Отношенията му със спортния директор на "Атлетико" Матео Алемани са се влошили след зимния трансферен прозорец, което е накарало клуба да започне да търси нов старши треньор.

Договорът на Симеоне с мадридчани е до лятото на 2027 година.

СНИМКА: РОЙТЕРС

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Футбол

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Златото пази стойността на парите ви