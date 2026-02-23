Легендата Дик Адвокаат няма да води Кюрасао на световното заради дъщеря си

Треньорът Дик Адвокаат, който изведе Кюрасао до историческо първо класиране за световно първенство по футбол, няма да ръководи отбора на мондиала това лято, след като подаде оставка по лични причини, съобщиха нидерландските медии.

В съобщенията се казва, че бившият наставник на Нидерландия, Белгия, Република Корея, ПСВ, "Съндърланд" и "Рейнджърс" се е оттеглил заради здравословното състояние на дъщеря си.

„Винаги съм казвал, че семейството е над футбола. Така че това е очевидно решение. Но разбира се, това не променя факта, че много ще ми липсват Кюрасао, хората там и колегите ми", каза нидерландският специалист.

Адвокаат, който прекара две години като треньор на Кюрасао, ще бъде заменен от сънародника си Фред Рютен. 78-годишният Адвокаат описа воденето на карибския остров с население от около 150 000 души до световното първенство като най-лудото нещо, което е постигнал в треньорската си кариера, обхващаща близо четири десетилетия. Той щеше да стане най-възрастният треньор в историята на финалите на световните първенства.