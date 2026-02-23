Извикаха Везенков в националния на България

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Селекционерът на България Любомир Минчев избра група от 13 състезатели, които ще се подготвят за мачовете от предквалификациите за Евробаскет 2029. На tima предстоят двубои като гости срещу Норвегия на 27 февруари от 21:00 часа и срещу Армения на 2 март от 18:15 чса.

Минчев ще разчита на следните играчи: Дий Бост (Ал Араби, Катар), Константин Тошков (Балкан), Георги Герганов (Ботев 2012 Враца), Павлин Иванов (Спартак Плевен), Александър Стоименов (Нови сад, Сърбия), Мирослав Васов (Рилски спортист), Христо Бъчков (Рилски спортист), Иван Алипиев (Римини, Италия), Йордан Минчев (Кемниц, Германия), Димитър Димитров (Балкан), Цветомир Чернокожев (Черно море Тича), Емил Стоилов (Сант Антони, Испания) и Александър Везенков (Олимпиакос, Гърция).

По-късно днес от 18.00 часа тренировката на представителния тим ще бъде открита за медии.

Лагерът на националите стартира днес и ще продължи до 26 февруари в Ботевград, след което отборът ще замине за Норвегия. След това директно оттам представителният тим ще се отправи към Армения на 28-и. Баскетболистите ще се завърнат в България на 3 март.

България има 1 победа в група B на предквалификациите за Евробаскет 2029, като заема второ място в класирането, съобщават от българската федерация.