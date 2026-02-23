ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Адвокати в цяла Сърбия стачкуват три дни заради сп...

Италия иска и летни олимпийски игри

СНИМКА: РОЙТЕРС

Италия обмисля кандидатура за летните олимпийски игри през 2040-а.

„Мисля, че нашата страна заслужава още едни летни олимпийски игри. Но нека го направим стъпка по стъпка. Кандидатурата трябва да бъде договорена и споделена с правителството", каза президентът на Италианския олимпийски комитет Лучано Буонфилио, цитиран от АП.

Идеята за Игрите в Милано/Кортина се роди след отхвърлянето на кандидатурата на Рим за олимпиадата през 2024-а от тогавашния кмет Вирджиния Раджи преди десетилетие. Това се случи четири години, след като тогавашният премиер Марио Монти отхвърли кандидатурата на града за Игрите през 2020-а поради финансови проблеми и след като кандидатурата на Рим беше отхвърлена са сметка на Атина в последния кръг на гласуването за 2004-а.

Джовани Малаго, президент на организационния комитет на Милано/Кортина, бивш президент на Италианския олимпийски комитет и член на МОК, предположи, че Рим има няколко ключови предимства в олимпийските среди: „уникалната" си история на неуспешни кандидатури и централното място за провеждане на всяка лятна кандидатура.

„Рим има стадион със 70 000 места и лекоатлетическа писта, което е от огромно значение от гледна точка на устойчивостта", коментира Малаго.

СНИМКА: РОЙТЕРС

