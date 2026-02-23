Илияна Йотова ще бъде патрон на Bulgaria Open 2026

Световният спортен елит на таекуондо се събира този уикенд в София, където от 27 февруари до 1 март в Арена 8888 ще се проведе поредното издание на международния турнир Bulgaria Open G2. Над 2500 състезатели от цял свят ще присъстват в нашата столица, което превръща надпреварата по-силна от световно първенство. Турнирът ще бъде под патронажа на Президента на Република България Илияна Йотова, което показва, че Президентската институция заедно с БФТ става съмишленик в развитието на младите хора и активния им начин на живот.

Официалното откриване на Bulgaria Open ще бъде на 28 февруари в 12:00ч. Специални гости ще бъдат едни от най-ярките български спортисти, прославили страната ни на най-високите спортни форуми. Също така сред официалните лица ще бъдат множество дипломати, представители на политическия и бизнес елит.

Най-добрите български таекуондисти от националния отбор също ще бъдат част от Bulgaria Open 2026 и ще премерят сили с най-добрите състезатели от цял свят. БФТ за пореден път показва, че обича да прави изненади и този път победителите в Royal Kids Open Championships ще бъдат наградени от представители на царското семейство на България.