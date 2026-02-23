ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Пловдив ще кандидатства за "Европейска столица на ...

Времето София 10° / 10°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/sport/article/22345620 www.24chasa.bg

Илияна Йотова ще бъде патрон на Bulgaria Open 2026

2052
Турнирът ще бъде под патронажа на Президента на Република България Илияна Йотова

Световният спортен елит на таекуондо се събира този уикенд в София, където от 27 февруари до 1 март в Арена 8888 ще се проведе поредното издание на международния турнир Bulgaria Open G2. Над 2500 състезатели от цял свят ще присъстват в нашата столица, което превръща надпреварата по-силна от световно първенство. Турнирът ще бъде под патронажа на Президента на Република България Илияна Йотова, което показва, че Президентската институция заедно с БФТ става съмишленик в развитието на младите хора и активния им начин на живот.

Официалното откриване на Bulgaria Open ще бъде на 28 февруари в 12:00ч. Специални гости ще бъдат едни от най-ярките български спортисти, прославили страната ни на най-високите спортни форуми. Също така сред официалните лица ще бъдат множество дипломати, представители на политическия и бизнес елит.

Най-добрите български таекуондисти от националния отбор също ще бъдат част от Bulgaria Open 2026 и ще премерят сили с най-добрите състезатели от цял свят. БФТ за пореден път показва, че обича да прави изненади и този път победителите в Royal Kids Open Championships ще бъдат наградени от представители на царското семейство на България.

Турнирът ще бъде под патронажа на Президента на Република България Илияна Йотова

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Други спортове

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Златото пази стойността на парите ви