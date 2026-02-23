"Лудогорец" се подсилва с швед в битката с "Левски"

“Лудогорец” ще подсили с още един играч през зимния трансферен прозорец. Крилото на шведския “Хекен” Амор Лаюни ще премине в 14-кратния шампион у нас.

Въпросният играч е отлично познат на треньора на разградчани Пер-Матиас Хьогмо. Наставникът на “Лудогорец” е тренирал футболиста и познава отлично качествата му. И според спеца Лаюни идеално би паснал на системата му на игра. Крилото в момента не попада в сметките на “Хекен”. 33-годишният футболист иска да остане в Швеция, но ръководството на клуба не иска да му предложи нов договор. Именно поради тази причина Лаюни е готов да се премести в България.

"Лудогорец" изостава 10 точки от лидера "Левски" и с този трансфер иска да засили още повече конкуренцията в състава си. Разградчани обаче са с мач малко.

Иначе “Лудогорец” се раздели с нападателя Матиас Тисера. Клубът и футболистът са постигнали съгласие за прекратяване на договора му по взаимно съгласие, което го прави свободен агент. Играчът преминава в аржентинския клуб “Институто Кордоба”.

Договорът ще бъде подписан в следващите дни, след като Тисера премине задължителните медицински прегледи.

През 2025 г. той игра под наем в аржентинския “Уракан”. След завръщането си в началото на 2026 г. Тисера беше пратен да тренира и играе с дублиращия отбор на “Лудогорец” във Втора лига. По време на престоя си в Разград 29-годишният аржентинец изигра общо 74 мача, в които отбеляза 25 гола и направи 6 асистенции.

