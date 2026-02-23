Важен защитник се завръща за “Левски”

Един от най-важните футболисти на “Левски” - Кристиан Макун, ще се завърне в състава на лидера в Първа лига.

Бранителят пропусна последните няколко мача на “сините” заради травма. Венецуелският национал получи мускулна травма преди срещата с “Ботев” (Враца).

Той обаче вече поднови тренировки. А в следващите дни се очаква да се включи 100 процента в заниманията редом до съотборниците си. Най-вероятно централният защитник ще започне като титуляр за следващия двубой за тима на Хулио Веласкес, който е с “Локо” (София) на “Герена”. Докато бе аут от строя, Кристиян Димитров си партнира в центъра на отбраната със северномакедонеца Никола Серафимов.

