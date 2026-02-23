ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Крум Зарков: С Румен Радев имаме общи цели, но БСП...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/sport/article/22346158 www.24chasa.bg

ЦСКА праща свой юноша в “Локо” (Пловдив)

2472
СНИМКА: STARTPHOTO.BG

Юношата на ЦСКА Георги Чорбаджийски ще премине в "Локо" (Пловдив). 21-годишният футболист не попада в сметките на Христо Янев и ще премине на "Лаута" под наем, за да трупа опит.

Георги, който е брат на миналия през ЦСКА Борислав Чорбаджийски, през есента игра основно за дублиращия отбор във Втора лига, но не бе част от групата на Валентин Илиев за откриващия пролетен кръг срещу "Вихрен". Плеймейкърът минава за един от големите таланти в "червената" школа, но така и не успява да се наложи в първия отбор. През този сезон той записа едва 6 мача за първия отбор на ЦСКА, като бе на терена едва 74 мин. За купата на България пък на сметката си има едно полувреме.

СНИМКА: STARTPHOTO.BG

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Футбол

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Златото пази стойността на парите ви