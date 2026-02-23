ЦСКА праща свой юноша в “Локо” (Пловдив)

Юношата на ЦСКА Георги Чорбаджийски ще премине в "Локо" (Пловдив). 21-годишният футболист не попада в сметките на Христо Янев и ще премине на "Лаута" под наем, за да трупа опит.

Георги, който е брат на миналия през ЦСКА Борислав Чорбаджийски, през есента игра основно за дублиращия отбор във Втора лига, но не бе част от групата на Валентин Илиев за откриващия пролетен кръг срещу "Вихрен". Плеймейкърът минава за един от големите таланти в "червената" школа, но така и не успява да се наложи в първия отбор. През този сезон той записа едва 6 мача за първия отбор на ЦСКА, като бе на терена едва 74 мин. За купата на България пък на сметката си има едно полувреме.