ЦСКА привлече аржентинския защитник Факундо Родригес

ЦСКА се подсили с аржентинския централен бранител Факундо Родригес. Днес футболистът премина успешно медицинските прегледи и официално подписа договор с „армейците". Той ще играе като преотстъпен в нашия клуб до края на сезон 2026/2027 г., като ЦСКА си запазва и опция за закупуване.

Родригес е на 25 години, висок е 190 см. и пристига при „армейците" от аржентинския "Естудиантес Ла Плата".

Факундо има солидна кариера в Южна Америка, като е носител на няколко значими отличия – той е шампион на Аржентина, двукратен шампион на Еквадор, носител на Копа Судамерикана и двукратен носител на купата на шампионите в Аржентина.

Започва кариерата си в "Годой Крус", за чийто първи тим дебютира през 2019 г. в аржентинския елит. В периода 2020-2022 г. играе за "Темперлей" и "Гийермо Браун", а през 2023 г. преминава в еквадорския ЛДУ (Кито), където се утвърждава като основен футболист. За 2 сезона Родригес записва участие в 53 мача и отбелязва 2 гола, а добрите му изяви му осигуряват завръщане в родината с трансфер в елитния "Естудиантес".

За този клуб през последните 2 години бранителят изиграва 56 мача (с 1 гол) във всички турнири.

В ЦСКА той ще носи екипа с номер 32. Факундо Родригес става третият аржентинец в настоящия състав на „армейците" след Анжело Мартинес и Леандро Годой.

ЦСКА приветства Факундо Родригес с добре дошъл и му желае много успехи с червената фланелка!