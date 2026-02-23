Нареклият Винисиус “маймуна” пропуска реванша с “Реал” (М)

Джанлука Престиани, който бе обвинен от звездата на “Реал” (М) Винисиус, че го е нарекъл “маймуна”, няма да може да помогне на своя “Бенфика” в реванша от плейофния сблъсък в Шампионската лига. Срещата е в сряда на “Бернабеу”. Първият двубой в Португалия завърши 1:0 в полза на рекордьора по титли от Шампионската лига. А именно след гола на Винисиус той се оплака на рефера, че съперникът го е обиждал на расистка основа. Веднага след индицента европейската футболна централа започна разследването по случая.

Тъй като то все още продължава, УЕФА реши да наложи на аржентинеца временно наказание от един мач. Ако бъде признат за виновен, Престиани ще бъде наказан с минимум 10 мача.

Освен футболиста на “Бенфика” мениджърът на тима Жозе Моуриньо също ще бъде наказан за мача, след като беше изгонен с червен картон в Лисабон.

