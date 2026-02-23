Васил Евтимов изравни легендата Симеон Варчев

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Васил Евтимов влезе в историята на родния баскетбол. Треньорът на “Черно море” спечели 3-а поредна купа на България. И така се изравни с легендата Симеон Варчев. Една от емблемите на този спорт триумфира през 1998 г., 1999 г. и 2000 г., като интересното е, че и той го прави с “Черно море”.

Воденият от Евтимов варненски тим защити трофея си от миналата година, след като във финала победи драматично 88:87 “Локо” (Пловдив).

Преди 3 г. пък специалистът отново спечели националното отличие, но този път с друг морски тим - “Черноморец”.

Ламонт Уест беше най-резултатен за успеха с 20 точки и 5 борби. Георги Боянов допринесе с 18 точки, 7 борби и 2 асистенции, а Венцислав Петков добави 13 точки и 4 асистенции.

