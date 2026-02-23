Личният лекар на Линдзи Вон спасил крака й от ампутация, разкри тя

В подробно видео в instagram Линдзи Вон говори за първи път за тежестта на своята контузия.
Благодарение на личния ѝ лекар очевидно е било предотвратено най-лошото. Кадрите как американската легенда в ските пада само 13 секунди след старта на олимпийското спускане обиколиха света. След няколко операции в Италия красавица вече се завърна в родината си.
Оттам Линдзи разясни на последователите си сериозността на травмата на крака си – и разкри един шокиращ детайл.
След като 41-годишната спортистка обясни точната диагноза, тя започна да говори за това колко голям късмет е извадила. „Тъй като в наранения крак нахлу толкова много кръв, която не можеше да се оттече, тя притисна нервите и тъканите в засегнатата област", описва Вон.
Става дума за т.нар. компартмент синдром. Ето защо нейният лекар - Том Хакет, е трябвало да разреже крака ѝ от двете страни, за да може кръвта да изтече, обяснява тя по-нататък.
„Той спаси крака ми – спаси го от ампутация", обобщава ски звездата.
Това е бил най-екстремният и болезнен период в живота ѝ, споделя видимо развълнуваната Вон. След две седмици тя най-накрая е успяла да напусне болницата, но в момента е отседнала в хотел. Въпреки трудната ситуация, Вон вижда положителното и се придържа към мантрата, че „всяко нещо се случва с причина".
„Ако не бях скъсала кръстни връзки точно преди олимпиадата Том (нейният лекар) нямаше да бъде на място при мен в Италия. И тогава той нямаше да може да спаси живота ми (крака ми), за което съм му много благодарна", казва Вон. Именно нейният личен лекар миналата сряда „сглоби" обратно раздробения ѝ ляв крак в шестчасова операция.
„Освен това си счупих и глезена, затова през следващите седмици ще бъда зависима от инвалидна количка. Надявам се скоро да мога да премина на патерици", гледа напред олимпийската шампионка. Дали някога ще се завърне в световната купа, в момента остава напълно неясно. Отказването обаче не е вариант за Вон: „Винаги се борете, не съжалявам за нищо."