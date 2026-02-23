Личният лекар на Линдзи Вон спасил крака й от ампутация, разкри тя

В подробно видео в instagram Линдзи Вон говори за първи път за тежестта на своята контузия.

Благодарение на личния ѝ лекар очевидно е било предотвратено най-лошото. Кадрите как американската легенда в ските пада само 13 секунди след старта на олимпийското спускане обиколиха света. След няколко операции в Италия красавица вече се завърна в родината си.

Оттам Линдзи разясни на последователите си сериозността на травмата на крака си – и разкри един шокиращ детайл.

След като 41-годишната спортистка обясни точната диагноза, тя започна да говори за това колко голям късмет е извадила. „Тъй като в наранения крак нахлу толкова много кръв, която не можеше да се оттече, тя притисна нервите и тъканите в засегнатата област", описва Вон.

Става дума за т.нар. компартмент синдром. Ето защо нейният лекар - Том Хакет, е трябвало да разреже крака ѝ от двете страни, за да може кръвта да изтече, обяснява тя по-нататък.

„Той спаси крака ми – спаси го от ампутация", обобщава ски звездата.

Това е бил най-екстремният и болезнен период в живота ѝ, споделя видимо развълнуваната Вон. След две седмици тя най-накрая е успяла да напусне болницата, но в момента е отседнала в хотел. Въпреки трудната ситуация, Вон вижда положителното и се придържа към мантрата, че „всяко нещо се случва с причина".

„Ако не бях скъсала кръстни връзки точно преди олимпиадата Том (нейният лекар) нямаше да бъде на място при мен в Италия. И тогава той нямаше да може да спаси живота ми (крака ми), за което съм му много благодарна", казва Вон. Именно нейният личен лекар миналата сряда „сглоби" обратно раздробения ѝ ляв крак в шестчасова операция.

„Освен това си счупих и глезена, затова през следващите седмици ще бъда зависима от инвалидна количка. Надявам се скоро да мога да премина на патерици", гледа напред олимпийската шампионка. Дали някога ще се завърне в световната купа, в момента остава напълно неясно. Отказването обаче не е вариант за Вон: „Винаги се борете, не съжалявам за нищо."