Купа „Странджа" бе открита с две зрелищни български победи

77-ото издание на Купа „Странджа" официално започна. Най-старият международен боксов турнир в Европа стартира днес в зала „София". Над 350 боксьори от 35 държави от 5 континента ще се качат на ринга, за да си оспорват медалите в мини световно първенство. Шампионатът бе открит от президента на БФ Бокс Красимир Инински, заместник министъра на младежта и спорта проф. Даниела Дашева и ректора на НСА проф. Красимир Петков. За доброто настроение на гостите се погрижи и ансамбъл "Сая".

В първата сесия на турнира бяха записани и две зрелищни български победи. Роселин Бачевски се наложи над опитния арменец Нарек Манасян в категория до 90 килограма. Той показа характер и голямо желание за победа, след като загуби първия рунд, но спечели следващите два за крайното 3:2 съдийски гласа. Така Бачевски се класира за втория кръг на турнира, където ще се изправи утре срещу Нурмагомед Юсупов (Казахстан). Победа постигна и Димитър Димитров. При най-тежките (+90 кг) той записа успех над азербайджанеца Ализада Сабухи, отказвайки съперника си. В сряда националът ни ще се изправи срещу Андрий Халецкий (Украйна).

Европейският вицешампион Ергюнал Себахтин (50 кг) отпадна от битката за медалите. Националът ни имаше малшанс на жребия и допусна поражение от класния представител на Монголия Батулга Алдархишиг, медалист от световно първенство. В същата категория Илия Калчев бе спрян от украинеца Сийовуш Мухамедиев. При 70-килограмовите Алексей Ширяев отстъпи на Биамба-Ердене Отгонбатар (Монголия), а Тихомир Зайков бе надигран от Магомед Шчахидов (Германия). В категория до 90 килограма Стоян Петров бе спрян от германеца Виталий Валтер.

Билети за Купа „Странджа" може да намерите онлайн на платформите на Urbo и Kupibileti. Входът е 10 евро за целия ден. Входът за деца и младежи до 18 години е безплатен.