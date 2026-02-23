С 10 души “Ботев” (Пд) даде 10 т. аванс на “Левски” пред “Лудогорец” в битката за титлата

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

27-ата титла в историята на “Левски” е все по-близо.

След като от 26-ата са минали 17 години, сега разликата с втория “Лудогорец” вече е 10 точки, след като “сините” надвиха 3:1 в неделя ЦСКА 1948, а в понеделник разградчани загубиха 1:2 при гостуването си на “Ботев” в Пловдив.

В 48-ата минута Николай Минков откри за домакините след бърза контраатака. Самуел Калу изведе с отличен пас капитана Минков, който се възползва от излизането напред на Серджио Падт и неразбирателството му с Идан Нахмиас. Защитникът на гостите изобщо не противодейства на Минков, който с прецизен удар “копна” топката и прехвърли вратаря.

Гостите изравниха в 81-ата минута. Винисиус Ногейра центрира от ъглов удар, а Нахмиас се реваншира за грешката си при попадението на “Ботев”, като изпревари Никола Илиев на първа греда и нанесе хубав удар с глава във вратата за 1:1.

Веднага след гола домакините останаха с 10 души, защото Никола Солдо задържа откъсващия се Руан Круз, а след това препъна и Квадво Дуа.

Въпреки това “жълто-черните” стигнаха до победата с гол на привлечения от “Берое” Карлос Алгара в 3-ата мин на продължението.

След ценния и за "канарчетата", и за "Левски" успех те са 11-и с 25 т.