"Юнайтед" се върна 4-и във Висшата лига след 1:0 в Ливърпул

Бенямин Шешко вкарва победно. Снимка: Ройтерс

"Манчестър Юнайтед" надхитри "Евертън" 1:0 в завързан двубой, с който завърши 27-ият кръг на английската Висша лига.

Словенският национал Бенямин Шешко се разписа в 71-ата мин след асистенция на Браян Мбуемо при перфектна контраатака, а влезе в игра 13 мин по-рано.

С успеха "Юнайтед" се върна 4-ото място (временно заето от "Челси" заради по-добра разлика), като вече има 48 точки. Манчестърци нече са 3 т. от третия "Астън Вила". Лидер е "Арсенал" с 61, следван от "Манчестър Сити" (56).

"Евертън" си остава 9-и с 37 т.

