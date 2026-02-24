Националът Лукас Петков №1 на кръга в Германия за черешка на суперформата си

Дебютиралият за България през септември 2023 г. Лукас Петков определено се намира във вероятно най-добрия момент от кариерата си.

Дясното крило на “Елферсберг” донесе домакинската победа с 3:1 над “Айнтрахт” (Брауншвайг) в 23-ия кръг на Втора бундеслига с 2 гола и подаде за третия.

Така от началото на 2026-а Петков, който получи наш паспорт заради български дядо, натрупа 5 попадения и 2 асистенции.

Черешката на суперформата, в която е Петков, дойде от авторитетното издание “Кикер”.

Асът на “Елферсберг” за трети път през тази година бе поставен в идеалния отбор на кръга във Втора бундеслига, но за първи беше избраният да е №1 в изминалите 9 мача от дивизията.

Относно това, че е втора, може би трябва да се отбележи само едно нещо. Основен конкурент на българския национал за играч на кръга бе един от най-реномираните голмайстори в елитните лиги през този век - Един Джеко.

Босненецът, макар и на 39 г., показа класа и за победата на лидера “Шалке 04” с 5:3 над гостуващия “Магдебург” с гол и асистенция. “Елферсберг” е трети на 2 т. от върха. Втори с една по-малко от “Шалке 04” пък е “Дармщат” на друг национал - Фабиан Нюрнбергер.

Общо от началото на сезона Петков има 7 гола и 5 асистенции. 51 пъти е обстрелвал противниковата врата, а с 23 подавания е осигурил подобна възможност за свои съотборници. 75 процента от пасовете на Лукас са точни. За 1841 минути на терена в 23-те мача е пробягал близо 220 км. Има 372 спринта, като е записал най-висока скорост от 35 км/ч. Центриранията му са 47.

25-годишният флангови футболист не бе викан за ноемврийските мачове на националния отбор. Предстои да се разбере дали ще е в състава за екзотичното турне в Индонезия, където нашите ще играят със Соломоновите острови и домакините, или Сент Китс и Невис.