Великобритания обяви санкции срещу "Транснефт"

Наш национал с 90 минути при загуба във Флоренция

"Фиорентина" спечели с 1:0 като домакин на "Пиза" в мач от 26-ия кръг на серия "А". Българският национал Росен Божинов бе титуляр за гостите и бе на терена през цялата среща.

В 13-ата минута именно Божинов изчисти с глава центриране на Джак Харисън в наказателното поле, а капитанът Антонио Карачоло блокира изстрела на Шер Ндур, но така нагласи топката за Мойс Кийн, който с лекота отбеляза единственото попадение в срещата.

В самото начало на втората част Додо се опита да си изпроси дузпа след единоборство с Божинов, но вместо това му беше показан жълт картон за симулация.

"Фиорентина" се изкачи на 16-ото място с 24 точки, колкото имат "Кремонезе" и "Лече", но с по-лоша голова разлика. "Пиза" пък продължава да заема предпоследната 19-а позиция с 15 т.

