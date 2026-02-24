ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Ето как се променя движението в София на 3 март

Лапорта призна, че е отказал 250 млн. евро от ПСЖ за Ямал

2728
Ламин Ямал показа фланелката с номер 10 в "Барселона". Снимка: фейсбук/Барселона

Президентът на "Барселона" Жоан Лапорта разкри подробности за неуспешния трансфер на младата звезда Ламин Ямал. Босът призна, че преди две години "Пари Сен Жермен" е предложил за крилото 250 милиона евро, но офертата е била отхвърлена.

"Отказахме им. Той беше на 17 години - някои си помислиха, че сме луди!", цитира Лапорта журналистът Фабрицио Романо, позовавайки се на Jijantes FC.

Ямал дебютира за първия отбор на "Барселона" през април 2023 г. на 15 години и 290 дни, превръщайки се в най-младия играч в историята на каталунците в Ла Лига. През сезон 2025/26 18-годишният играч има 33 участия във всички състезания, отбелязвайки 15 гола и давайки 14 асистенции.

