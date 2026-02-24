ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Великобритания обяви санкции срещу "Транснефт"

И Антоан Гризман ще рита в САЩ

Антоан Гризман

Нападателят на "Атлетико" (Мадрид) Антоан Гризман може да финализира трансфера си в клуба от MLS лигата "Орландо Сити" през следващите дни, твърди трансферният гуру Фабрицио Романо.

Американският клуб е нетърпелив Гризман да се присъедини към състава след посещението на спортния директор на клуба Рикардо Морейра в Мадрид.

34-годишният Гризман е водещият голмайстор на "Атлетико" за всички времена с 210 гола. Този сезон той е играл в 35 мача във всички състезания, отбелязвайки 12 гола и давайки две асистенции. Договорът му с мадридския клуб изтича през лятото на 2027 г.

